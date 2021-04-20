Главное к утру: превышение ПДК диоксида азота в Казани, Путин обсудил подготовку послания к парламенту
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро вторника, 20 апреля:
- Президент России Владимир Путин провел с руководством правительства и администрации главы государства совещание, на котором обсудил подготовку к запланированному посланию президента парламенту. Путин заявил, что необходимо использовать эффективно каждый рубль, с точки зрения развития экономики.
- В Казани пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха №3 по адресу ул. Мартына Межлаука зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. Концентрация вредного вещества составила 0,23 мг на куб. метр при норме 0,2 мг на куб. метр.
- Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе: «Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям — до катастрофы».
- С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вывезли порядка 39,4 тыс. пассажиров — всего было осуществлено 179 рейсов. Из Танзании шестью рейсами прилетели 1,7 тыс. россиян.
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране готовятся «правовые шаги» с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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