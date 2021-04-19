Из Турции в Россию вывезли почти 40 тысяч россиян

Фото: Максим Платонов

С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вывезли порядка 39,4 тыс. пассажиров — всего было осуществлено 179 рейсов, сообщили в Росавиации.

Из Танзании шестью рейсами прилетели 1,7 тыс. россиян.

«Всего по данным российских и турецких авиакомпаний на период с 15 апреля по 1 июня ранее было продано порядка 169 тыс. авиабилетов из пунктов Турции в пункты России. Из Занзибара (Танзания) в города России было реализовано 4,7 тыс. авиабилетов российских перевозчиков», — отметили в ведомстве.

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Также оперштаб при Ростуризме предложит вывозить застрявших в Турции россиян на платной основе. При этом цена за перелет должна быть фиксированной, считает руководитель штаба Дмитрий Давыденко.

Алексей Нечаев