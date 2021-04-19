Путин обсудил подготовку послания парламенту

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Президент России Владимир Путин провел с руководством правительства и администрации главы государства совещание, на котором обсудил подготовку к запланированному посланию президента парламенту, сообщили в пресс-службе российского лидера.

«В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития. Поэтому давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил», — сказал президент.

Также Путин заявил, что необходимо использовать эффективно каждый рубль, с точки зрения развития экономики.

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое пройдет 21 апреля, будет «постковидным» в силу того, что страна переживает беспрецедентный период.



Алексей Нечаев