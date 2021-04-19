Вице-премьер Борисов предупредил о возможности катастрофы на МКС

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе.

«Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года.

В «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.



Алексей Нечаев