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Вице-премьер Борисов предупредил о возможности катастрофы на МКС

22:28, 19.04.2021 3
Вице-премьер Борисов предупредил о возможности катастрофы на МКС
Фото: wikipedia.org

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе.

«Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года.

В «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Состояние МКС угрожает катастрофой сегодня, а решение по этому поводу собираются принимать только через 2 года, и никоим образом не ранее????
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  • Анонимно 20 апр
    Зачем нам МКС,когда у Рогозина имеются батуты.Вот на них и полетаем.
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  • Анонимно 20 апр
    МКС нам не нужна. Мы на Луну и Марс собрались, вещает Рогозин.
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