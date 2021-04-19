Премьер-министр Чехии: «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране готовятся «правовые шаги» с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

Мы [Чехия] готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба [от виновных во взрывах]», — сказал Бабиш.



Напомним, Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

Российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Алексей Нечаев