Главное к утру: Путин уволил генералов Росгвардии, хадж под вопросом, скорая презентация Apple
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 14 апреля.
- Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников. К этому времени уже должно было состояться заседание совета по хаджу при правительстве России, чтобы разделить квоту по регионам. Однако этого не произошло. Шансы, что хадж состоится, — 50 на 50, заявил замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
- Москва ждет от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», сказано в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Правительство Японии планирует сбросить воду в океан после тщательной очистки. Начало процедуры ориентировочно запланировано на 2023 год.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Стороны обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.
- Австрия готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне. Об этом заявили в МИД страны, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ведомстве заметили, что если Россия и США решили провести саммит на президентском уровне — это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли встреча, а также о времени и месте — зависит от обеих сторон.
- Новый владелец комплекса «Ривьера» собирается объявить международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории по улице Сибгата Хакима в Казани. О старте конкурса будет объявлено сегодня. Участникам конкурса предложат подготовить предложения сбалансированного развития участка и набережной в увязке с концепцией «Парк горизонтов» Мишеля Пена и концепцией набережной, разработанной бюро Orchestra. Также проектировщики должны будут создать узнаваемый архитектурный силуэт застройки правого берега Казанки.
- Компания Apple проведет свою новую презентацию 20 апреля. СМИ предположили, что пользователям представят новые модели iPad Pro с обновленным экраном и более мощным процессором, трекеры AirTag, которые можно прикрепить к какому-либо предмету и в случае пропажи найти его с помощью технологии Find My.
- Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому производятся изменения в руководстве Росгвардии. Генералы ушли по собственному желанию, но большинство из них — за исключением заслуженного ветерана Юрия Бабкина — по результатам проверок руководства.
- В Следственном комитете проводят доследственную проверку инцидента в Елабуге, где бабушка плеснула в лицо соседке уксусную кислоту. Елабужская городская прокуратура ход проверки взяла на контроль. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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