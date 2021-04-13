Москва ждет разъяснений от Токио из-за планов слить воду с «Фукусимы-1» в океан

Москва ждет от Токио разъяснений в связи с планами сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Ранее агентство Kyodo рассказало о планах правительства Японии сбросить воду в океан после тщательной очистки. Начало процедуры ориентировочно запланировано на 2023 год.

Фото: 43.mchs.gov.ru

В заявлении говорится, что при принятии решения Токио не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Россией. При этом официальной информации из Японии по данному вопросу недостаточно. В частности, нет оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение, указали в российском ведомстве.

В дипломатическом ведомстве надеются, что Токио ответственно подойдет к вопросу и примет меры для минимизации негативного влияния на морскую среду.

США, Южная Корея, Китай уже выразили обеспокоенность этим решением.

Татьяна Леухина