В Елабуге СК проводит проверку после заявления о том, что бабушка облила соседку уксусной кислотой

В Следственном комитете проводят доследственную проверку инцидента в Елабуге, где бабушка плеснула в лицо соседке уксусную кислоту. Елабужская городская прокуратура ход проверки взяла на контроль, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

«По вышеуказанному заявлению Елабужским МРСО СУ СК России по РТ проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Назначены медицинские экспертизы женщине и ее несовершеннолетней дочери», — рассказали «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что пожилая женщина плеснула в лицо соседке уксусной кислотой. Бабушка объяснила, что неизвестные дети кидали камушки в ее окно и она хотела облить кислотой их. В Минздраве Татарстана рассказали, что потерпевшей вызвали скорую, оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.



Ольга Плешкова