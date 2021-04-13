Новый владелец «Ривьеры» в Казани проведет конкурс на концепцию развития территории

Фото: Максим Платонов

Новый владелец комплекса «Ривьера» собирается объявить международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории по улице Сибгата Хакима в Казани. Сообщается, что о старте конкурса будет объявлено в среду.

По данным «Коммерсанта», участникам конкурса предложат подготовить предложения сбалансированного развития участка и набережной в увязке с концепцией «Парк горизонтов» Мишеля Пена и концепцией набережной, разработанной бюро Orchestra. Также проектировщики должны будут создать узнаваемый архитектурный силуэт застройки правого берега Казанки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что развлекательный комплекс «Ривьера» скоро пойдет под снос. Здание развлекательного комплекса было выкуплено с торгов в декабре прошлого года питерским ООО «Кравт Инвест» (входит в ГК Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна). Его продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости — за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 миллионов.



Ольга Плешкова