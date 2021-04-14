В Совете муфтиев заявили, что участие россиян в хадже остается под вопросом

Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников. Об этом заявил замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

К этому времени уже должно было состояться заседание совета по хаджу при правительстве России, чтобы разделить квоту по регионам. Однако этого не произошло.

Фото: wikipedia.org

— Мы еще не знаем, будет ли хадж для иностранных паломников, потому что саудовские власти еще не объявили квоты для стран. Шансы, что хадж состоится, — 50 на 50, — приводит его слова «РИА Новости».

В прошлом году Саудовская Аравия отменила хадж из-за пандемии коронавируса. В Татарстане без хаджа остались 600 человек.

В этом году власти страны приняли решение провести хадж. Однако мусульманские паломники смогут принять участие в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине только после того, как сделают прививку от коронавируса.

Татьяна Леухина