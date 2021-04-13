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Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии Саули Ниинистё

20:59, 13.04.2021
Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии Саули Ниинистё
Фото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По чьей инициативе состоялся разговор, не уточняется. Стороны обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Фото: wikimedia.org

По просьбе Ниинистё Путин рассказал о российских подходах к разрешению внутриукраинского кризиса. Он обратил внимание на провокационные действия Киева, «который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Российский президент указал на безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в «нормандском» формате.

Кроме того, Путин сообщил Ниинистё о разговоре с президентом США Джо Байденом.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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