Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии Саули Ниинистё

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По чьей инициативе состоялся разговор, не уточняется. Стороны обсудили актуальные аспекты российско-финляндских добрососедских отношений, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Фото: wikimedia.org

По просьбе Ниинистё Путин рассказал о российских подходах к разрешению внутриукраинского кризиса. Он обратил внимание на провокационные действия Киева, «который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Российский президент указал на безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в «нормандском» формате.



Кроме того, Путин сообщил Ниинистё о разговоре с президентом США Джо Байденом.

Татьяна Леухина