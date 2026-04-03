ФСБ пресекла канал поставки оружия из Запорожской области в Крым

Из незаконного оборота изъяты гранатомет иностранного производства и шесть автоматов Калашникова

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли канал поставок оружия из Запорожской области, пишет ТАСС.

Операция проводилась совместно с управлениями ФСБ России по Южному и Восточному военным округам.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены два жителя Сакского района 1971 и 1997 годов рождения. По данным ведомства, они приобрели огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, которые хранили по месту проживания. Арсенал, как отмечается, планировалось сбыть жителям региона.

Из незаконного оборота сотрудники ФСБ изъяли ручной гранатомет иностранного производства, шесть автоматов Калашникова, а также магазины и патроны к ним.

Следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 222 и пунктом «а» части 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников.

Ариана Ранцева