Тонкие брови и карие глаза: жительницы Приволжья рассказали, какую внешность они считают стандартом красоты

«Золотым стандартом» также стал нос среднего размера с прямой спинкой и вздернутым кончиком

Как выглядят региональные стандарты красоты, выяснили аналитики бренда SOKOLOV BEAUTY, изучив более 1 240 анкет россиянок из шести федеральных округов.

Жительницы Приволжья в образе эталона красоты ориентируются на каштановые волнистые волосы (их считают идеалом 68% опрошенных) и на мягкие черты лица. По их мнению, у красивой женщины круглое лицо, мягкий округлый подбородок (62%) и прямой нос со вздернутым кончиком. Самыми красивыми приволжанки считают карие глаза, при этом 39% уточняют, что они должны быть большими. Тонкие дугообразные брови — идеал для 21% опрошенных. Большинство (42%) предпочтение отдает светлой коже, 35% считают идеалом смуглый подтип.

Мода на пухлые губы уходит — лишь 25% отдают им предпочтение. Каждая четвертая (24%) называет привлекательными тонкие губы с выступом-галочкой в центре.

