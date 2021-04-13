Австрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров Путину и Байдену

Австрия готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне. Об этом заявили в МИД страны, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В ведомстве заметили, что, если Россия и США решили провести саммит на президентом уровне, — это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли встреча, а также когда и где — зависит от обеих сторон, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

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Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден предложил провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для того, чтобы обсудить весь спектр вопросов, которые стоят перед США и Россией. Также в ходе разговора они подтвердили намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ, а также рассмотреть ряд региональных и глобальных вопросов.



Татьяна Леухина