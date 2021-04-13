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Apple проведет презентацию 20 апреля

20:07, 13.04.2021
Apple проведет презентацию 20 апреля
Фото: pixabay.com

Компания Apple проведет свою новую презентацию 20 апреля. Об этом пишет Meduza.

Что именно представят на мероприятии, неизвестно. СМИ предположили, что пользователям представят новые модели iPad Pro с обновленным экраном и более мощным процессором, трекеры AirTag, которые можно прикрепить к какому-либо предмету и в случае пропажи найти его с помощью технологии Find My.

Ранее СМИ сообщали, что презентация Apple состоится 23 марта.

Фото: pxhere.com

В конце марта корпорация разрешила объявила о расширении программы независимых сервисных центров по всему миру. Заявку на регистрацию теперь смогут подать центры из России. Сервисы смогут получать оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, проходить бесплатное обучение.

ТехнологииIT
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