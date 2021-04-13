Apple проведет презентацию 20 апреля

Компания Apple проведет свою новую презентацию 20 апреля. Об этом пишет Meduza.

Что именно представят на мероприятии, неизвестно. СМИ предположили, что пользователям представят новые модели iPad Pro с обновленным экраном и более мощным процессором, трекеры AirTag, которые можно прикрепить к какому-либо предмету и в случае пропажи найти его с помощью технологии Find My.

Ранее СМИ сообщали, что презентация Apple состоится 23 марта.

Фото: pxhere.com

В конце марта корпорация разрешила объявила о расширении программы независимых сервисных центров по всему миру. Заявку на регистрацию теперь смогут подать центры из России. Сервисы смогут получать оригинальные запчасти и руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики, проходить бесплатное обучение.

