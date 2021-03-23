Главное к утру: обеспокоенность ВОЗ, сход лавины и нулевой этап возведения М-12
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 23 марта:
- На нулевом этапе платной трассы М-12 Москва — Казань от МКАД до Орехово-Зуево началась подготовка к возведению основания трассы, в том числе от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьмы. Сейчас готовится площадка под строительство, где М-12 примкнет к А-108 «Московское большое кольцо». На нулевом этапе трассы М-12 ожидается построить порядка 40 искусственных сооружений. Дорога будет шестиполосной и освещенной на всем протяжении.
- Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует этой весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса «КовиВак» до 500 тысяч доз. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов. Это планируется сделать в течение двух месяцев.
- Голикова спрогнозировала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России. В России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августе 2021 года.
- В Мурманской области, в районе Оленегорска, сошла лавина. В месте ее схода находилась туристическая группа из 16 туристов из Санкт-Петербурга, среди которых — 13 детей.
- ВОЗ предупредила о росте смертности от COVID-19 в мире. В мире растет количество случаев COVID-19 пятую неделю подряд. Рост смертности от вируса также вызывает беспокойство.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым