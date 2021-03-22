Голикова спрогнозировала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России
В России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августа 2021 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— Наша задача — как можно быстрее и эффективнее достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые как задачу мы перед собой поставили. Мы считаем, что это [будет] июль — август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета, — сказала она.
Это может случиться и раньше, если вырастут темпы выпуска вакцины и вакцинации граждан, передает слова Голиковой ТАСС.
За минувшие сутки в России выявили 9 284 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число выявленных случаев в России составило 4 466 153. В Татарстане зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19. Число выявленных случаев COVID-19 составило 19 066.
Сегодня президент России Владимир Путин сообщил о намерении сделать прививку от коронавируса завтра. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. По его словам, вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
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