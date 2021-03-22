На нулевом этапе М-12 начали подготовку к строительству трассы

На нулевом этапе платной трассы М-12 Москва — Казань от МКАД до Орехово-Зуево ведется подготовка к возведению основания трассы, в том числе от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьмы. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Сейчас готовится площадка под строительство, где М-12 примкнет к А-108 «Московское большое кольцо». На нулевом этапе трассы М-12 ожидается построить порядка 40 искусственных сооружений. Дорога будет шестиполосной и освещенной на всем протяжении.

Фото: russianhighways.ru

Открытие движения на нулевом этапе М-12 поможет отвлечь транзитный трафик с трассы М-7 «Волга», которая практически проходит в городской черте Балашихи.

Ранее в госкомпании сообщили, что на участке автодороги М-12, проходящей на территории Татарстана, построят семь экодуков. Всего на трассе появится 12 таких сооружений. Также на автомобильной дороге будет 22 ското-и зверопрохода. В Татарстане построят всего четыре таких прохода, в Чувашии, Владимирской и Нижегородской областях — 18.



Татьяна Леухина