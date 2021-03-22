В Центре Чумакова сообщили о планах по производству вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует этой весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса «КовиВак» до 500 тысяч доз. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Это планируется сделать в течение двух месяцев, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина «КовиВак» в скором времени будет введена в гражданский оборот. Первые партии уже произведены. Препарат поступит в гражданский оборот до конца марта. Есть вероятность, что это произойдет на этой неделе.

На сегодняшний день россияне могут сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Во второй половине этого месяца в России планируют начать массовую вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

В России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августе 2021 года, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Этого можно достигнуть раньше, если вырастут темпы выпуска вакцины и вакцинации граждан.



Татьяна Леухина