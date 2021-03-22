ВОЗ предупредила о росте смертности от COVID-19 в мире

В мире растет количество случаев COVID-19 пятую неделю подряд. Рост смертности от вируса также вызывает беспокойство, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

За последнюю неделю только в Европе зарегистрирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи увеличились на 49% в регионе юго-восточной Азии, в основном за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост составил 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа — Новой Гвинее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ситуация, по словам Керкхове, осложняется давлением на власти некоторых стран со стороны граждан, требующих снять ковидные ограничения, неравномерным распределением вакцин, появлением новых штаммов COVID-19, пишет «РИА Новости».

В мире коронавирусом нового типа заразились 123 215 294 человека, 2 715 456 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



Татьяна Леухина