В Мурманской области сошла лавина, под завалами могут находиться 15 человек

В Мурманской области в районе Оленегорска сошла лавина. В месте ее схода могла находиться туристическая группа из 15 человек, среди них — несовершеннолетние.

На месте работают спасатели, пишет ТАСС. Также туда выдвинулись следователи и криминалисты. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними, сообщили «РИА Новости» в СУ СКР по Мурманской области.

В январе на участке горнолыжного комплекса горы Отдельная в Норильске снежная лавина накрыла 500—600 кв. метров склона. Погибли трое человек, в том числе один ребенок.

