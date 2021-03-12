В AstraZeneca прокомментировали данные об опасности вакцины

Доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет. Об этом заявили в британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от коронавируса.

— Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса, — приводит CNN заявление компании.

Фото: mos.ru

В AstraZeneca готовы поддержать любое расследование в отношении ее препаратов.

Ранее несколько европейских стран — Австрия, Нидерланды, Дания, Норвегия и Исландия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр, Латвия — приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоэмболию.

Татьяна Леухина