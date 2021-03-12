ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против COVID-19 от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J), компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых для экстренного использования и для распространения в рамках механизма COVAX. Соответствующее решение организация приняла на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина от Johnson & Johnson стала первой однодозовой вакциной, внесенной в список рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ заметили, что данные масштабных клинических испытаний, которые предоставила компания, показывают, что препарат эффективен и для пожилых людей, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Вчера вакцина от американской корпорации Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА). Компания будет производить препарат на предприятии французской фармкомпании Sanofi. Американской корпорации предоставят производственную инфраструктуру в Марси-л'Этуаль.



Татьяна Леухина