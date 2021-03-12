В Татарстане уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 39,5%

В Татарстане в марте уровень заболеваемости COVID-19 по отношению к февралю снизился на 39,5%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего в республике зафиксировано 18 584 случая коронавируса. Выздоровело за весь период 15 245 человек, в том числе 74 за минувшие сутки. Умерло за весь период 375 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Авдониной, уровень заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день в республике ниже эпидпорога на 30%, в Казани — на 31%. Случаев гриппа в Татарстане по-прежнему не зарегистрировано.

Также сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ заявила, что пока в республике не будут ослаблять «антиковидные» ограничения. Причина — нарушение санитарных правил заведениями общепита.

