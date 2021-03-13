Эпидемиолог рассказал, как должны испытываться вакцины от COVID-19 среди детей

Вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для дальнейшего применения. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Клинические испытания должны пройти у четырех возрастных категорий: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере из проведения должны быть рекомендации по применению вакцин, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Реальному времени» выразил мнение, что вакцинировать детей от коронавируса большого смысла нет, потому что они легко болеют COVID-19. По его мнению, вопрос о том, подойдут ли три российские вакцины от COVID-19 детям, тоже нужно изучать отдельно.