Бразилия закупит «Спутник V»

Минздрав Бразилии подписал контракт на покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна получит 10 млн. доз препарата.

Поставят вакцину в три этапа. До конца апреля в Бразилию поступит 400 тыс. доз препарата, в конце мая — еще 2 млн доз. Оставшиеся 7,6 млн доз страна получит в июне.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Однако «Спутник V» пока не одобрен национальным регулятором (Anvisa), поэтому для экстренного использования вакцины нужно еще будет получить официальное разрешение, рассказал первый замглавы министерства Элсио Франко.

Также власти нескольких бразильских штатов заявили, что используют собственные механизмы поставки «Спутника V». Так, в Северо-восточном регионе страны сообщили, что приобретут почти 40 млн доз российского препарата, передает телеканал G1.

Сегодня РФПИ сообщил, что применение российской вакцины «Спутник V» одобрено в Азербайджане. Препарат уже допустили к применению в 51 стране.

Также сегодня в российском Кремле предупредили о том, что США вместе с союзниками планируют информационную кампанию против вакцины «Спутник V» на фоне ее «растущего спроса».

