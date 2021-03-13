В КФУ представили быстрый и дешевый способ выявления заболевших COVID-19

КФУ запатентовал способ мониторинга заболеваемости COVID-19 с помощью анализа сточных вод. Авторы разработки — ученые института экологии и природопользования вуза.

Они предложили более простой, по сравнению с существующими, способ оценки содержания вирусных частиц в сточных водах. Он достаточно дешевый, поскольку не требует специального оборудования. Анализы может проводить любая медицинская лаборатория. Это метод, который позволяет быстро и с большой точностью определять количество людей, заболевших в той или иной группе.

Фото: media.kpfu.ru

По словам специалистов, если знать, сколько человек пользуется канализацией в том или ином доме, микрорайоне или городе, возможно рассчитать процент заболевших. Погрешность составит всего 2—4%. Эти данные пригодятся, чтобы принимать решения о введении ограничительных мер: переводить ли сотрудников организаций и студентов на «удаленку», закрывать ли магазины, детские сады, школы.

Данные, которые будут получены при помощи этого метода, ученые планируют использовать для составления интерактивных карт, на которых районы города или республики будут отмечаться разными цветами в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19, сообщает медиапортал КФУ.

В прошлом году в вузе разработали тест-систему на COVID-19. Она работает по принципу теста на беременность, но на нее будет наноситься капелька крови. Спустя несколько минут будет проявляться либо одна полоска (в случае если в крови человека нет антител к вирусу), либо две (если в крови будут обнаружены антитела, а значит, человек либо болен, либо переболел коронавирусной инфекцией).



Татьяна Леухина