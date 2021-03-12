В Челнах показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения ниже республиканского на 22,2%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 370,4, что ниже республиканского значения на 22,2%. На сегодняшний день в автограде подтверждено 1 978 случаев COVID-19.

В настоящее время в медучреждения Набережных Челнов поступило более 17 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Первый компонент препарата от коронавируса получили уже 14 673 челнинца, второй — около 9 058 человек. «Вакцинация максимально приближена к населению. Она осуществляется и на предприятиях, и во всех поликлиниках продолжается, в том числе по выходным дням», — заявил начальник управления здравоохранения Челнов Александр Николаев.

Напомним, накануне в Набережных Челнах в торговом центре «Омега» открылся пункт для проведения вакцинации от COVID-19. Прививку могут сделать лица, достигшие 18 лет и старше.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, всего в Татарстане с начала пандемии коронавирусом заразились 18 583 человека.

Татьяна Демина