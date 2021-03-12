В Кремле заявили о подготовке США кампании против «Спутника V»

США вместе с союзниками планируют информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» на фоне ее «растущего спроса». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.



Кампания нацелена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», сказал источник, ссылаясь на данные спецслужб.

По его словам, атака будет осуществляться через «подконтрольные неправительственные организации» — «Агентство США по международному развитию», «Фонд Дж. Сороса», «Фонд Томсон Рейтер», а еще через медиа — «Би-Би-Си», «Рейтер», «Интерньюс».

В качестве целевой аудитории, по сообщению источника в Кремле, выбрали европейские страны, которые уже успели зарегистрировать «Спутник V» для экстренного использования — это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

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Ранее сообщалось, что в Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V», соглашение было подписано и с Италией.

Недавно создатели российской вакцины «Спутник V» возмутились высказыванием председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая назвала перспективу экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии «русской рулеткой».

Маргарита Головатенко