Минздрав Татарстана объяснил, почему не будут открывать пункты вакцинации от COVID-19 во всех ТЦ

Фото: Максим Платонов (архив)

Пункты вакцинации от коронавируса не будут открывать во всех торговых центрах Татарстана из-за низкой посещаемости и популярности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Мы не ставим себе задачу открыть во всех торговых центрах пункты мобильной вакцинации. Почему? Потому что, к нашему большому сожалению, посетители не пользуются такой возможностью в том объеме, в котором нам бы, безусловно, хотелось. То есть мы, конечно, можем открыть все торговые центры с мобильными пунктами вакцинации, но посещаемость будет довольно незначительной», — отметил он.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане первые пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ появились в Казани. 15 февраля вакцинация против коронавируса стартовала в «Меге», еще один пункт вакцинации откроется в ТЦ «Южный». Вчера пункт вакцинации открылся в ТЦ Набережных Челнов. Сегодня откроются пункты вакцинации от коронавируса в нижнекамских торговых центрах «Сити Молл» и «Лента».

