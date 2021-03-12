Пресс-конференция Минздрава РТ и Роспотребнадзора по текущей эпидемиологической ситуации будет проводиться раз в неделю

Количество пресс-конференций Минздрава Татарстана и Управления Роспотребнадзора по РТ по текущей эпидемиологической ситуации в республике сокращается до одной в неделю. Она будет проходить каждую пятницу.

Изначально пресс-конференции проводились ежедневно, затем, до сегодняшнего дня, они проводились три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. На них представители Минздрава РТ и Управления Роспотребнадзора отчитываются о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане.

Скриншот пресс-конференции

В частности, сегодня на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина раскритиковала работу татарстанских заведений общепита за нарушения «антиковидных» мер, а заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, почему не будут открывать пункты вакцинации от COVID-19 во всех ТЦ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина