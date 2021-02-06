В Татарстане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

Татарстан попал в самую многочисленную группу среди регионов со снижением заболеваемости коронавирусом от 0% до 10%. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает «РИА Новости».



Всего в России число заболевших в январе снизилось на 20% по сравнению с декабрем: «Количество заболевших по всей России снизилось на 20% от 863,643 тысячи в декабре до 691,142 тысячи в январе. В Москве снижение составило 41%, в Санкт-Петербурге — 21%".

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что в пандемию COVD-19 заболеваемость другими заразными инфекциями в Татарстане упала в два раза.