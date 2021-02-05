В Татарстане провакцинированы 15 398 человек

В Татарстане на 5 февраля провакцинированы 15 398 человек, из них вторую дозу получили 3 122 человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На сегодня использовано 19,0% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Фото: mos.ru

Записаться на вакцинацию можно любыми из пяти способов:

единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;

единый номер 122;

при обращении в МФЦ;

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, что за сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 16 688, до 3 934 606. В Татарстане зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом. Из них три завозные, 81 — контактный.



Подборку актуальных новостей о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова