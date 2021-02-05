Минздрав Татарстана: вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию

Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



«Огромная доказательная база в отношении безопасности вакцины. Там, где аденовирусные векторы используются, они безопасны в отношении репродуктивной системы человека и на десятках тысяч добровольцев это было доказано», — отметил он.

Минздрав рекомендовал воздержаться от планирования беременности в течение трех месяцев после перенесенного коронавируса. Также Жаворонков посоветовал перед планированием беременности проверить уровень антител, а уже беременным отказаться от вакцинации.

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Ранее Минздрав РФ обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом среди беременных выше, чем в среднем по популяции. При этом заболевание у них протекает так же, как у остальных людей.

Недавно врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности: поражение легких составило более 50%, тромбоз, тяжелое состояние с показаниями для ИВЛ.