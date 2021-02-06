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В Казани 100 кондукторов и водителей сделали прививку от коронавируса

07:44, 06.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани 100 кондукторов и водителей сделали прививку от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В МУП «Метроэлектротранс» стартовала добровольная вакцинация сотрудников общественного транспорта. Прививку сделали уже 100 кондукторов и водителей.

Вакцинация проходит в пять этапов в медкабинете депо. Сотрудники транспорта находятся в зоне повышенного риска, поэтому важно, чтобы у них была возможность сделать прививку по месту работы.

Водитель Асия Гайнутдинова сделала прививку первой. «Вакцинация — это гарантия для пассажиров, что водитель здоров. Прививка — это и для себя, гарантия, что не заразишься, ведь дома ждет семья», — сказала она.

Фото: kazantransport.ru

Напомним, вакцинация водителей и кондукторов троллейбусов и трамваев стартовала в Казани в четверг, 4 февраля. Минздрав Татарстана выделил первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП «Метроэлектротранс».

ОбществоМедицинаИнфраструктура Татарстан
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