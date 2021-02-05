Российские ученые обнаружили мощные антитела к COVID-19

Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) обнаружили антитела против SARS-CoV-2, которые «обезвреживают» коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава РАН Александр Сергеев.

Одно из направлений создания лекарств от COVID-19 — поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. На их основе возможно делать своего рода лекарственные «коктейли».

Фото: Ринат Назметдинов

Ученые РАН получили целый спектр таких антител и выделили из них три, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron. Напомним, именно им лечился экс-президент США Дональд Трамп.

Сергеев отметил, что на основе выделенных российскими специалистами антител есть все возможности сделать лекарство от коронавируса, пишет «РИА Новости».

В ноябре прошлого года в США дали разрешение на экстренное использование сыворотки из антител, которую применяли для лечения коронавируса у Трампа.



В российском центре Гамалеи уже этой осенью планируют испытывать препарат для лечения больных COVID-19 на основе антител.



Татьяна Леухина