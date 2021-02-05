Всероссийскую перепись населения из-за пандемии вновь перенесли с апреля на сентябрь

Правительство РФ вновь перенесло основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.



«Более точная дата будет определена постановлением правительства. Основная причина новой даты переписи — остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям — падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем — как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет», — цитирует его «Интерфакс».

Первые результаты переписи теперь появятся в январе-феврале 2022 года (ранее планировалось в конце 2021 года).



В июне прошлого года правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года — изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, перепись пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в августе прошлого года подписал постановление об организации Всероссийской переписи населения с 1 по 30 апреля 2021 года.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов назвал одним из важнейших событий 2021 года Всероссийскую перепись населения.