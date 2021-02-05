ВОЗ: число вакцинированных от коронавируса в мире превысило число заболевших

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в глобальном плане число вакцинированных от COVID-19 людей в мире превысило количество инфицированных с начала пандемии.

По его Гебрейесуса, это хорошая новость и заметное достижение за такой короткий промежуток времени, пишет RT. Однако гендиректор ВОЗ обратил внимание, что более чем три четверти людей, вакцинированных от коронавируса, сосредоточены в десяти странах.

Гебрейесус призвал страны, в которых уже сделали прививку от COVID-19 медицинским работникам и пожилым гражданам, «поделиться» вакциной с другими государствами.

Отметим, что в Татарстане на 5 февраля провакцинированы 15 398 человек, из них вторую дозу получили 3 122 человека. Количество заболевших с начала пандемии в республике на сегодняшний день составляет 16 469 человек.



Ранее Гебрейесус сообщил, что третью неделю подряд в мире наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. По его словам, эти показатели свидетельствуют о том, что распространение COVID-19 можно контролировать, даже учитывая его новые разновидности, которые сейчас циркулируют в мире.



Татьяна Демина