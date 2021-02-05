В Татарстане не планируют ограничивать доступ на спортивные матчи

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане не планируют ограничивать доступ на спортивные матчи.

«Мы сегодня находимся на том этапе ограничений, который совершенно адекватен для той ситуации, которую мы наблюдаем. Наполняемость у нас сохраняется от 50% до 70% спортивных и культурных мероприятий», — сказал она.

Фото: vk.com/fcrk

Ранее на территории республики действовало ограничение до 25% зрителей. Потом увеличили до 50%.