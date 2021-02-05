В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от COVID-19

В Татарстане сегодня зарегистрировали три новых случая смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Умерли трое мужчин — 1943, 1944 и 1946 года рождения.



Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период в Татарстане от коронавируса умерло 288 человек.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 84 новых случая коронавируса. Всего по состоянию на 5 февраля в Татарстане зафиксировано 16 469 случаев COVID-19.



В России за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 16 688, до 3 934 606. За сутки умерли 527 человек, всего — 75 732. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,92%.