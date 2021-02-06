Ученые создали вещество, повышающее эффективность вакцин от COVID-19

Американские ученые разработали соединение-адъювант, которое значительно повышает эффективность вакцин от коронавируса. Оно направляет действующее вещество препарата напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела к инфекции.

Испытания разработки на мышах показали, что адъювант AMP-CpG позволяет снизить дозировку вакцин в 10 раз при сохранении прежнего уровня защиты, пишет «РИА Новости». Таким образом, в дальнейшем использование соединения позволит уменьшить необходимую для введения дозу препарата от COVID-19, что будет способствовать вакцинации большего количество людей.

Исследователи отмечают, что антиген — специфический Т-клеточный иммунный ответ мышей, которым вводилось соединение-адъювант, был более чем в 25 раз выше, чем у грызунов, на которых испытывали стандартный вариант вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

Также ученые установили, что адъювант AMP-CpG способствует формированию более высокого уровня иммунитета.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в глобальном плане число вакцинированных от COVID-19 людей в мире превысило количество инфицированных с начала пандемии.

Татьяна Демина