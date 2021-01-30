Главное о коронавирусе на 30 января: халяльность «Спутника V», вакцина-йогурт и измученная Кейт Миддлтон
ДУМ РТ решило проверить вакцину на халяльность
В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 84 заболевших коронавирусом. Выздоровели за сутки 99 человек.
Всего на 30 января в Татарстане зафиксировано 15 959 случаев COVID-19.
- С челнинской больницы №5 планируют снять статус ковидного госпиталя. Вопрос прорабатывается. Точная дата возвращения медучреждения к обычному режиму работы неизвестна.
- В Татарстан поступили еще 19 300 доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время ее доставят в поликлиники республики. С понедельника вакциной уже начнут прививать согласно записи в листах ожидания. На следующей неделе ожидается новая поставка.
- Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — чтобы проверить вакцины на халяльность. Представитель ДУМ РТ допустил, что вакцины могут не пройти «халяльную» проверку: если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой человеку, то это тоже будет влиять на халяльность.
- В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что несанкционированные митинги в субботу не повлияли на ситуацию по заболеваемости коронавирусом в республике.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков в пятницу рассказали, когда сами будут делать прививку от коронавируса. По их словам, в крови у них обнаружены антитела, поэтому они вакцинируются, когда титр снизится.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Количество жертв инфекции в республике достигло 260 человек.
- С начала сентября в школах республики не допустили к занятиям 11 696 детей — при фильтре на входе. С начала учебного года было зарегистрировано 379 случаев ковида в учебных заведениях республики — по 100 школьников и студентов, 179 преподавателей. На разобщении по причине ОРВИ пока классов нет.
- В Татарстане сделано 1 667 476 тестов на коронавирус. Руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина прокомментировала эти результаты фразой «Почти полреспублики обследовали».
Уже переболели больше половины москвичей
За последние сутки в России выявили 19 032 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 502 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 832 080 человек, а выздоровевших — до 3 279 964 человек.
За сутки болезнь унесла 512 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 3 279 964 человека.
- Сергей Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом. Количество повторных заражений COVID-19 составляет менее 1%.
- Власти Санкт-Петербурга отменяют ряд ограничений. С 30 января все заведения общепита, в том числе расположенные в торговых центрах, смогут принимать посетителей круглосуточно. Исключение — фудкорты и фудплейсы. С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличивается до 50%.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса может пойти на спад после февраля-марта 2021 года.
- «Аэрофлот» объявил об отмене некоторых регулярных международных рейсов из России. С 28 марта по 30 апреля отменены 88 рейсов, их список доступен на сайте «Аэрофлота».
- В России, возможно, будут вводить и однокомпонентную вакцину от коронавируса — «Спутник Лайт». 11 января Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата из одного компонента на основе «Спутник V».
- Военные медики на Камчатке начали лечить заразившихся коронавирусом по новой методике с помощью барокамеры. Барокомплекс предназначен для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, используется для оказания экстренной медицинской помощи водолазам, пострадавшим подводникам
- Учёные Новосибирска спрогнозировали третью волну пандемии коронавируса в Сибири. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что в марте будет очередной всплеск заболеваемости.
- Россия подписала договор с Ираном на производство вакцины «Спутник V».
- В России может появиться вакцина от коронавируса в виде йогурта. В Санкт-Петербурге идут доклинические испытания вакцины в виде кисломолочного продукта, ее разрабатывают на базе научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины».
Дистанционка измучила королевскую семью
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 102 069 448 человек, 2 206 459 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 932 791). На второй строчке — Индия (10 733 130), на третьей — Бразилия (9 118 513), на четвертом — Великобритания (3 783 593). Россия занимает пятое место (3 771 514), данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (436 799). За ними следуют Бразилия (221 547), Мексика (155 145) Индия (154 010) и Великобритания (103 324).
- Генсек ООН Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса в Нью-Йорке. Гутерреш использовал вакцину американской компании Moderna.
- Всемирная организация здравоохранения ожидает от производителей российской вакцины от коронавируса дополнительную информацию, которая позволит включить ее в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения. Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что необходимые данные организация рассчитывает получить в ближайшие несколько недель.
- Чехия ограничила въезд для иностранцев. Попасть в страну смогут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии.
- Верховная рада Украины приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19. Минздрав страны пообещал, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину.
- Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам. На границе у туристов попросят документы о прохождении полного курса вакцинации.
- В Тунисе ужесточат правила въезда из-за рубежа. С 1 февраля все путешественники должны предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.
- Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что ее «измучило» обучение детей дома во время самоизоляции. Воспитание детей во время пандемии она назвала утомительным.
- Франция закрывает границы. Все въезды и выезды через границу Франции в страны, не входящие в состав ЕС, запрещены, заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.
- Американские ученые выяснили, почему некоторые люди не подвержены новой коронавирусной инфекции, несмотря на то что ранее они не болели и не были вакцинированы. По мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.
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