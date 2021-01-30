Главное о коронавирусе на 30 января: халяльность «Спутника V», вакцина-йогурт и измученная Кейт Миддлтон

ДУМ РТ решило проверить вакцину на халяльность

В Татарстане за последние сутки официально зарегистрированы 84 заболевших коронавирусом. Выздоровели за сутки 99 человек.



Всего на 30 января в Татарстане зафиксировано 15 959 случаев COVID-19.



С челнинской больницы №5 планируют снять статус ковидного госпиталя. Вопрос прорабатывается. Точная дата возвращения медучреждения к обычному режиму работы неизвестна.



В Татарстан поступили еще 19 300 доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время ее доставят в поликлиники республики. С понедельника вакциной уже начнут прививать согласно записи в листах ожидания. На следующей неделе ожидается новая поставка.



Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — чтобы проверить вакцины на халяльность. Представитель ДУМ РТ допустил, что вакцины могут не пройти «халяльную» проверку: если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой человеку, то это тоже будет влиять на халяльность.

В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что несанкционированные митинги в субботу не повлияли на ситуацию по заболеваемости коронавирусом в республике.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков в пятницу рассказали, когда сами будут делать прививку от коронавируса. По их словам, в крови у них обнаружены антитела, поэтому они вакцинируются, когда титр снизится.



В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Количество жертв инфекции в республике достигло 260 человек.



С начала сентября в школах республики не допустили к занятиям 11 696 детей — при фильтре на входе. С начала учебного года было зарегистрировано 379 случаев ковида в учебных заведениях республики — по 100 школьников и студентов, 179 преподавателей. На разобщении по причине ОРВИ пока классов нет.



В Татарстане сделано 1 667 476 тестов на коронавирус. Руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина прокомментировала эти результаты фразой «Почти полреспублики обследовали».

Уже переболели больше половины москвичей

За последние сутки в России выявили 19 032 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 502 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 832 080 человек, а выздоровевших — до 3 279 964 человек.



За сутки болезнь унесла 512 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 3 279 964 человека.



Сергей Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом. Количество повторных заражений COVID-19 составляет менее 1%.

Власти Санкт-Петербурга отменяют ряд ограничений. С 30 января все заведения общепита, в том числе расположенные в торговых центрах, смогут принимать посетителей круглосуточно. Исключение — фудкорты и фудплейсы. С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличивается до 50%.



Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса может пойти на спад после февраля-марта 2021 года.

«Аэрофлот» объявил об отмене некоторых регулярных международных рейсов из России. С 28 марта по 30 апреля отменены 88 рейсов, их список доступен на сайте «Аэрофлота».

В России, возможно, будут вводить и однокомпонентную вакцину от коронавируса — «Спутник Лайт». 11 января Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата из одного компонента на основе «Спутник V».

Военные медики на Камчатке начали лечить заразившихся коронавирусом по новой методике с помощью барокамеры. Барокомплекс предназначен для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, используется для оказания экстренной медицинской помощи водолазам, пострадавшим подводникам

Учёные Новосибирска спрогнозировали третью волну пандемии коронавируса в Сибири. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что в марте будет очередной всплеск заболеваемости.

Россия подписала договор с Ираном на производство вакцины «Спутник V».

В России может появиться вакцина от коронавируса в виде йогурта. В Санкт-Петербурге идут доклинические испытания вакцины в виде кисломолочного продукта, ее разрабатывают на базе научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины».

Дистанционка измучила королевскую семью

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 102 069 448 человек, 2 206 459 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 932 791). На второй строчке — Индия (10 733 130), на третьей — Бразилия (9 118 513), на четвертом — Великобритания (3 783 593). Россия занимает пятое место (3 771 514), данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (436 799). За ними следуют Бразилия (221 547), Мексика (155 145) Индия (154 010) и Великобритания (103 324).

Генсек ООН Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса в Нью-Йорке. Гутерреш использовал вакцину американской компании Moderna.



Всемирная организация здравоохранения ожидает от производителей российской вакцины от коронавируса дополнительную информацию, которая позволит включить ее в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения. Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что необходимые данные организация рассчитывает получить в ближайшие несколько недель.

Чехия ограничила въезд для иностранцев. Попасть в страну смогут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии.

Верховная рада Украины приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19. Минздрав страны пообещал, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину.

Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам. На границе у туристов попросят документы о прохождении полного курса вакцинации.

В Тунисе ужесточат правила въезда из-за рубежа. С 1 февраля все путешественники должны предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что ее «измучило» обучение детей дома во время самоизоляции. Воспитание детей во время пандемии она назвала утомительным.

Франция закрывает границы. Все въезды и выезды через границу Франции в страны, не входящие в состав ЕС, запрещены, заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

Американские ученые выяснили, почему некоторые люди не подвержены новой коронавирусной инфекции, несмотря на то что ранее они не болели и не были вакцинированы. По мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.

Ольга Плешкова