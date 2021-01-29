В Санкт-Петербурге ослабляют ограничения по работе общепита и заполняемости концертных залов

Власти Санкт-Петербурга отменяют ряд ограничений по работе заведений общепита и по заполняемости концертных залов, введенных из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение принял губернатор города Александр Беглов.

С 30 января все заведения общепита, в том числе расположенные в торговых центрах, смогут принимать посетителей круглосуточно. Исключение — фуд-корты и фуд-плейсы. Также с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличивается до 50%.

С 30 января в городе допускается одновременное присутствие на спортивных и физкультурных мероприятиях зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом их общее количество не может превышать 15 тыс. человек, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Ранее барам, клубам и ресторанам разрешили работать по ночам в Москве.



Отметим, что в Башкирии разрешенную заполняемость арены на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) увеличили до 85%, а игры в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — до 70%. На другие спортивные мероприятия в республике распространяются следующие ограничения: в помещениях — до 70%, на открытом воздухе — до 85%.



Татьяна Демина