В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре женщины

В Татарстане зарегистрировано еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

От вируса скончались четыре женщины — 1940, 1951, 1959 и 1964 годов рождения.



Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 29 января в Татарстане подтверждено 260 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Столько же случаев смерти в республике подтвердилось сутки назад — жертвами инфекции стали две женщины 1944 года рождения и двое мужчин 1953 и 1961 годов рождения.

Маргарита Головатенко