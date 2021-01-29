В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре женщины
В Татарстане зарегистрировано еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.
От вируса скончались четыре женщины — 1940, 1951, 1959 и 1964 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 29 января в Татарстане подтверждено 260 летальных случаев.
Столько же случаев смерти в республике подтвердилось сутки назад — жертвами инфекции стали две женщины 1944 года рождения и двое мужчин 1953 и 1961 годов рождения.
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