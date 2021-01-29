Патяшина и Жаворонков рассказали, когда сделают прививки от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на брифинге в пятницу рассказали, когда будут делать прививку от коронавируса.

«Я удивительным образом обнаружила у себя в декабре антитела, хотя клинически выраженной формы у меня не было. Я обязательно сделаю прививку, когда у меня снизится титр антител», — сообщила Патяшина.



Жаворонков также сообщил о высоком титре антител: «Заболевание у меня прошло в клинической форме. Как и Марина Александровна, мы будем вакцинироваться, когда поймем, что пора».

«Огромное количество сотрудников здравоохранения проходит вакцинацию в плановом режиме — пожалуйста, не делайте выводов по двум спикерам», — с улыбкой отметил Жаворонков.

Напомним, спикеры на брифинге сообщили, что партия вакцины против коронавируса должна прибыть в Татарстан в пятницу, 29 января.