ВОЗ ожидает дополнительной информации по российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает получить от производителей российской вакцины от коронавируса дополнительную информацию, которая позволит включить ее в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения.

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что необходимые данные организация рассчитывает получить в ближайшие несколько недель.

На данный момент в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения препаратов против COVID-19 включена только вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день на утверждение для экстренного применения претендуют 14 вакцин от коронавируса, из них две российские: «Спутник V» центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Татьяна Демина