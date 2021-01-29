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ВОЗ ожидает дополнительной информации по российской вакцине от коронавируса

20:53, 29.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ ожидает дополнительной информации по российской вакцине от коронавируса
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения ожидает получить от производителей российской вакцины от коронавируса дополнительную информацию, которая позволит включить ее в список препаратов, рекомендуемых для экстренного применения.

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что необходимые данные организация рассчитывает получить в ближайшие несколько недель.

На данный момент в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения препаратов против COVID-19 включена только вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день на утверждение для экстренного применения претендуют 14 вакцин от коронавируса, из них две российские: «Спутник V» центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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