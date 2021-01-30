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Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

01:29, 30.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса
Фото: wikinews.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Вакцинацию он прошел в минувший четверг в Нью-Йорке.

По словам Дюжаррика, Гутерреш сделал прививку вакциной американской компании Moderna, пишет «РИА Новости». Ему предстоит получить вторую дозу препарата от COVID-19.

Фото: pixnio.com

Напомним, в декабре Гутерриш заявил, что намерен «без всяких сомнений» сделать прививку от коронавируса публично и добавил, что сделает это тогда, когда вакцина от COVID-19 станет для него доступна «и когда ситуация будет подходящей».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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