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С начала сентября в Татарстане не допустили к занятиям более 11 тысяч школьников

14:20, 29.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С начала сентября в Татарстане не допустили к занятиям более 11 тысяч школьников
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в татарстанских школах не прошли фильтр 49 учащихся — в сентябре за сутки таких было более 100. С начала сентября не допущено к занятиям было 11 696 детей. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

С начала учебного года было зарегистрировано 379 случаев ковида в учебных учреждениях — по 100 школьников и студентов, 179 преподавателей. На разобщении по причине ОРВИ классов нет.

Напомним, Патяшина рассказывала о том, сколько туристов сделали тесты на коронавирус после прибытия в республику.

ОбществоМедицина Татарстан
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