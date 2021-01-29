С начала сентября в Татарстане не допустили к занятиям более 11 тысяч школьников

За последние сутки в татарстанских школах не прошли фильтр 49 учащихся — в сентябре за сутки таких было более 100. С начала сентября не допущено к занятиям было 11 696 детей. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

С начала учебного года было зарегистрировано 379 случаев ковида в учебных учреждениях — по 100 школьников и студентов, 179 преподавателей. На разобщении по причине ОРВИ классов нет.



Напомним, Патяшина рассказывала о том, сколько туристов сделали тесты на коронавирус после прибытия в республику.