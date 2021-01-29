СМИ: в Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус «ковидного» госпиталя
В Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус госпиталя для больных коронавирусом. Эту информацию «Челнинским известиям» подтвердил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
По его словам, данный вопрос прорабатывается. Точная дата возвращения медучреждения к обычному режиму работы неизвестна.
Отметим, челнинская больница №5 работала в качестве «ковидного» госпиталя с июня по август прошлого года. В октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.
Осенью администрация медучреждения опровергла дефицит коек для больных COVID-19: «Временно выполняя функции инфекционной больницы, мы ведем первичный прием, спокойно справляемся и не нуждаемся в дополнительных койках».
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