СМИ: в Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус «ковидного» госпиталя

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус госпиталя для больных коронавирусом. Эту информацию «Челнинским известиям» подтвердил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По его словам, данный вопрос прорабатывается. Точная дата возвращения медучреждения к обычному режиму работы неизвестна.



Отметим, челнинская больница №5 работала в качестве «ковидного» госпиталя с июня по август прошлого года. В октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осенью администрация медучреждения опровергла дефицит коек для больных COVID-19: «Временно выполняя функции инфекционной больницы, мы ведем первичный прием, спокойно справляемся и не нуждаемся в дополнительных койках».



Татьяна Демина