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В Татарстан поступило 19 300 доз «Спутника V»

18:06, 29.01.2021
В Татарстан поступило 19 300 доз «Спутника V»
Фото: pixabay.com

В Татарстан поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 19 300 доз. В ближайшее время ее доставят в поликлиники республики.

С понедельника вакциной уже начнут прививать согласно записи в листах ожидания. На следующей неделе ожидается новая поставка. Объемы вакцинации по мере поступления вакцины будут наращивать.

Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. На данный момент в листах ожидания — около 14 тысяч человек.

Фото: pixhere.com

Напомним, сообщалось, что партия вакцины против коронавируса сегодня прибудет в Татарстан.

ОбществоМедицина Татарстан
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