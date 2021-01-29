В Татарстан поступило 19 300 доз «Спутника V»

В Татарстан поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 19 300 доз. В ближайшее время ее доставят в поликлиники республики.

С понедельника вакциной уже начнут прививать согласно записи в листах ожидания. На следующей неделе ожидается новая поставка. Объемы вакцинации по мере поступления вакцины будут наращивать.



Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. На данный момент в листах ожидания — около 14 тысяч человек.

Фото: pixhere.com

Напомним, сообщалось, что партия вакцины против коронавируса сегодня прибудет в Татарстан.